«Есть внутреннее законодательство, избирательные органы, есть также наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений, которые способны поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов… Кроме того, процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, Россия не намерена оказывать помощь сербским властям в подавлении протестов, поскольку беспорядки — внутреннее дело Белграда. «Нас объединяет общее историческое и культурное наследие. Мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим. Но мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной и партнерской нам Сербии», — добавил Песков.

Он также отметил, что сотрудничество РФ и Сербии «имеет очень широкие перспективы в самых различных областях».

Как ранее писал TRT на русском, 24 декабря несколько сотен демонстрантов в центре Белграда прорвали полицейский кордон и попытались ворваться в здание Скупщины — городской администрации сербской столицы. Протестующие с помощью флагштоков выломали двери и разбили окна.

Полиция была вынуждена отступить внутрь здания, прикрываясь щитами. Позже правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ближе к полуночи полицейским удалось разогнать протестующих и вернуть контроль над зданием администрации и прилегающей территорией.