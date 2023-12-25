Первые полеты Anka-S под управлением казахстанских военнослужащих проводятся с участием специалистов компании-производителя – Turkish Aerospace Industries. Военнослужащие уже заметили отличие в управлении беспилотником нового типа, говорится на сайте Минобороны Казахстана.

«Сравнивая с системами, которые мы эксплуатировали раньше, скажу, что эта своеобразная и необычная техника, — поделился впечатлениями командир звена майор Николай Кириллов. — В отличие от знакомых нам систем, беспилотный летательный аппарат Anka-S ведет себя по-другому. Думаю, что при технической поддержке турецких специалистов мы быстро освоим этот комплекс».

Размах крыла турецкого беспилотника достигает 18 метров, скорость полета в зависимости от нагрузки составляет от 120 до 270 км в час. Он может подниматься на 10 км в высоту и работать в небе до 27 часов без перерыва.

Опытная войсковая эксплуатация — обязательный элемент в структуре испытаний изделий военного назначения, подчеркивает пресс-служба оборонного ведомства.

«В составе экипажей, за которыми закрепили новую технику, грамотные специалисты с большим опытом работы с летательными аппаратами», — отметил начальник учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА полковник Шохан Мусабеков.

По его словам, работа с новыми беспилотными системами расширит компетенции казахстанских военнослужащих: «При условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям беспилотный комплекс Anka-S пополнит авиационный парк Сил воздушной обороны».