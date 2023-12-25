Ожидается, что судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продолжится в феврале следующего года. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Верховный суд Израиля.

Напомним, 4 декабря было решено проводить заседания два раза в неделю, поскольку у премьера нет возможности появляться на слушаниях регулярно из-за войны в секторе Газа. Однако уже к февралю ожидается полноценная работа суда над Нетаньяху, подозреваемого в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В частности, израильского премьера подозревают в получении роскошных подарков в обмен на его благосклонность. Также следствие утверждает, что когда он совмещал должность премьер-министра с постом министра связи Израиля, то помог компании своего давнего знакомого Шауля Еловича увеличить прибыль. Еще одно дело касается финансирования медиа-группы «Безек» в обмен на активную пропаганду его деятельности.

Длящийся с 2020 года судебный процесс против Нетаньяху был временно приостановлен после эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС. В результате военных действий в секторе Газа уже погибли 20 674 палестинцев, более 54 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.

По статье о коррупции Нетаньяху грозит до 10 лет лишения свободы. По остальным пунктам наказание предусматривает до 3 лет тюрьмы. Сам премьер-министр настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения по всем трем статьям.