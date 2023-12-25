Турцию ждут быстрые преобразования в производственном секторе с упором на инновационные технологии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджыра.

Министр вернулся из Китая, где он посетил компании, которые занимаются производством электромобилей и аккумуляторов, включая GAC AION, Chery, Zeekr, BYD, SAIC, Farasis и Huawei.

Каджыр подчеркнул, что Китай является пионером перехода автомобильного сектора на электромобили.

«Мы стремимся превратить переход на электромобили в возможность для Турции. И самым важным шагом, который мы сделали для достижения этой цели, было открытие нашего национального бренда Togg», — цитирует Каджыра агентство «Анадолу». Он подчеркнул, что Турция намерена стать одной из ведущих стран в этой области.

Во время своего визита в Китай Каджыр встретился с руководством компании Farasis. Организация намерена построить завод по производству аккумуляторных батарей в Гемлике совместно с турецкой компанией Togg.

Как писал TRT на русском, ранее в Пекине состоялась встреча министра промышленности и технологий Турции Мехмета Фатиха Каджыра, а также министра науки и технологий КНР Инь Хэджуна и министра промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлуна. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области инновационных технологий.

Как рассказал агентству «Анадолу» Каджыр, одной из ключевых тем, которую обсудили министры, стали китайские инвестиции в турецкие электромобили и аккумуляторы. Он подчеркнул, что в Пекине внимательно следят за прогрессом страны в этой области и позитивно оценивают уровень промышленного и технологического потенциала Турции