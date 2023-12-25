ПОЛИТИКА
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Житель Газы ищет под обломками дома членов своей семьи
Газа пережила одну из самых кровавых ночей за 11-недельную израильскую агрессию. Десятки бомб упали на лагеря для беженцев Аль-Бурейдж, Ан-Нуссейрат и Аль-Магази, которые превратились в руины. Погибли как минимум 100 мирных жителей. Оставшиеся в живых палестинцы сегодня весь день искали под завалами членов своих семей. #trtнарусском #палестина #руины #газа #секторгаза #семья #обломки #израиль #атакаизраиля #палестинцы #trtrussian
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25 декабря 2023 г.
Истории
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