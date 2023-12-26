Украинская армия нанесла ракетный удар по порту Феодосии в Крыму и утверждает, что уничтожила большой десантный корабль «Новочеркасск». Информацию об атаке и повреждении корабля подтвердило Министерство обороны России.

«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль “Новочеркасск”», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По версии российских властей, в результате атаки один человек погиб, двое получили ранения.

В то же время украинская сторона утверждает, что «Новочеркасск» был уничтожен в ходе атаки. «В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером “Москва” — следует большой десантный корабль “Новочеркасск”. Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — написал в телеграме командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По информации украинских СМИ, «Новочеркасск» доставлял в Крым из Ирана ударные беспилотники «Шахед», используемые Россией для атак украинской территории.