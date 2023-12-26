На филологическом факультете Балхского университета в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана открылась кафедра турецкого языка и литературы, сообщает агентство Анадолу.

Как отметил генеральный консул Турции в Мазари-Шарифе Семих Лютфю Тургут, первые 50 студентов должны начать обучение на кафедре в марте 2024 года.

Ремонт помещения для кафедры осуществлен при поддержке представительства Турецкого агентства сотрудничества и координации (TIKA) в Мазари-Шарифе. Кроме того, организация предоставила кафедре необходимое оборудование, включая компьютеры и лазерные принтеры, а также мебель для учебного процесса.

Генеральный консул Турции на церемонии открытия кафедры выразил уверенность, что кафедра турецкого языка послужит мостом, который будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

В свою очередь, ректор Балхского университета Хаятулла Хакджу поблагодарил TIKA и Турцию за помощь. Он подчеркнул, что благодаря кафедре турецкого языка и литературы другие университеты Афганистана также получат возможность развивать сотрудничество с Турцией.