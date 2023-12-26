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Израиль пропустил в Газу меньше 5 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью
В Палестинском Красном Полумесяце подсчитали количество гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа с 21 октября
Израиль пропустил в Газу меньше 5 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью
Сектор Газа / Others
26 декабря 2023 г.

Израильские военные бомбят палестинский эксклав 81 день. Количество погибших в секторе Газа превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше. Однако до сих пор гуманитарная помощь поступает в регион в ограниченном объеме.

Как подсчитали в Палестинском Красном Полумесяце, с 21 октября по 22 декабря в сектор Газа въехали 4 760 грузовиков с гуманитарной помощью. На данный момент проехать в эксклав можно через единственный КПП «Рафах» на границе с Египтом. Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», который бы мог обеспечить доставку большего объема помощи, закрылся после удара Израиля 21 декабря.

Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что в субботу, 23 декабря, в регион поступило еще 70 грузовиков с помощью, 24 декабря — 70 машин, 25 декабря смогли проехать еще 60 грузовиков. Таким образом, всего с 21 октября в эксклав въехали 4 960 грузовиков. Также за это время в Газу поступили 60 машин скорой помощи.

Как писал TRT на русском, в понедельник Папа Франциск в своей рождественской речи выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа и помолился за прекращение войны, которая «разрушает жизни людей в Израиле и Палестине».

Папа призвал «прекратить военные действия, вызвавшие ужасающие жертвы среди невинных мирных жителей». Также он заявил о необходимости «решить отчаянную гуманитарную ситуацию за счет предоставления возможности для гуманитарной помощи».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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