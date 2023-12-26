«Врачи и акушерки делают все возможное, чтобы обеспечить послеродовую помощь беременным женщинам и женщинам из групп высокого риска в семи действующих медицинских центрах БАПОР», — говорится в заявлении агентства в соцсетях.

В сообщении приводятся слова врача, которая продолжает спасать жизни пациентов, несмотря на невыносимые условия труда. «Я очень горжусь тем, что работаю здесь», — сказала доктор Май. Она обеспечивает уход за женщинами во время и после родов.

Ранее представитель Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в Палестине Доминик Аллен рассказал СМИ о трудностях, с которыми сталкиваются беременные женщины в Газе.

«Представьте, что вы проходите этот процесс на заключительных стадиях и в последнем триместре перед родами, с возможными осложнениями, без одежды, без гигиены, поддержки и с неуверенностью в том, что следующий день, следующий час, следующая минута принесет нерожденного ребенка», — сказал он, добавив, что некоторые сотрудницы больницы не могут добраться до клиники, чтобы оказать медицинскую помощь из-за непрекращающихся авиаударов израильских военных.

Как ранее писал TRT на русском, взрослое население сектора Газа голодает, чтобы иметь возможность накормить своих детей. Об этом сотрудникам Всемирной продовольственной программы ООН рассказали жители региона, которые вынуждены несколько дней проводить в поисках еды.

«Никто в Газе не застрахован от голода. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди умирают», — говорится в заявлении главы ВПП ООН Синди Маккейн. — Гуманитарный доступ необходим немедленно. Больше всего сейчас необходим мир. Мы повторяем свой призыв к гуманитарному прекращению огня. Мир должен объединиться, чтобы спасти жизни».