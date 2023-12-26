Какой след оставило самое жаркое в истории лето на планете

Мир в уходящем 2023 году стал свидетелем самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений. По всему миру – от Северной и Южной Америки до Европы, Индии, Японии и Китая – наблюдались природные пожары и засуха. TRT на русском предлагает взглянуть, как изменение климата отразилось по всей планете. #trtнарусском #засуха #жара #жаркоелето #пожар #климат #изменениеклимата #планета #экология #trtrussian