ПОЛИТИКА
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Какой след оставило самое жаркое в истории лето на планете
Мир в уходящем 2023 году стал свидетелем самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений. По всему миру – от Северной и Южной Америки до Европы, Индии, Японии и Китая – наблюдались природные пожары и засуха. TRT на русском предлагает взглянуть, как изменение климата отразилось по всей планете. #trtнарусском #засуха #жара #жаркоелето #пожар #климат #изменениеклимата #планета #экология #trtrussian
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26 декабря 2023 г.
Истории
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