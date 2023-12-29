Где в Азербайджане проживает один из древнейших народов мира?

В Азербайджане проживает один из древнейших народов планеты. Это удины, потомки Кавказской Албании — государства, некогда находившегося на территории Южного Кавказа. С момента обретения независимости Азербайджаном удины смогли восстановить свои древние церкви, возродить культуру. А удинское село Нидж стало одной из главных туристических достопримечательностей страны. Там побывал журналист ТRT на русском. #trtнарусском #азербайджан #удины #албания #кавказскаяалбания #кавказ #культура #история #древнийнарод #trtrussian