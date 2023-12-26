Генпрокуроры Азербайджана Кямран Алиев и Ирана Мохаммад Казем Мовахеди-Азад провели встречу в расширенном составе, которая прошла в видеоформате.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На встрече обсуждалось проведение судебного осмотра в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с террористическим нападением на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января. Другой темой стало скорейшее рассмотрение дела об атаке на диппредставительство и принятие окончательного решения по нему.

Кроме того, стороны обсудили работу над механизмами правового сотрудничества между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам в сфере правового сотрудничества между прокуратурами Азербайджана и Ирана, представляющим взаимный интерес.

На встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

Как писал TRT на русском, в январе 2023 года вооруженный автоматом человек совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего был убит начальник охраны, двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское диппредставительство приостановило свою деятельность в иранской столице и эвакуировало сотрудников посольства.