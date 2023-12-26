ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Шойгу: российские войска получили полный контроль над Марьинкой
Российские войска получили полный контроль над украинской Марьинкой в Донбассе. Об этом отчитался президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Россия считает это одним из самых значительных прорывов с момента захвата Бахмута в мае. Киев отрицает полный контроль России над городом. Эксперты говорят, что от Марьинки остались лишь руины. #trtнарусском #марьинка #шойгу #россия #санктпетербург #украина #донецкаяобл #армия #война #захват #trtrussian
ьтьитьбт / Others
26 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us