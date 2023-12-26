Шойгу: российские войска получили полный контроль над Марьинкой

Российские войска получили полный контроль над украинской Марьинкой в Донбассе. Об этом отчитался президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Россия считает это одним из самых значительных прорывов с момента захвата Бахмута в мае. Киев отрицает полный контроль России над городом. Эксперты говорят, что от Марьинки остались лишь руины. #trtнарусском #марьинка #шойгу #россия #санктпетербург #украина #донецкаяобл #армия #война #захват #trtrussian