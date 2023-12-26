Доля Китая в российской торговле в 2023 году значительно выросла и составила 32%. Такую статистику за период с января по октябрь приводит российский Институт Гайдара (ИЭП).

По данным таможни КНР, доля Китая в российском импорте за десять месяцев года составила 41%, в экспорте — 26%. Экспорт из Поднебесной в Россию в денежном выражении составил $90,1 млрд. Это на 51% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом большая часть этой суммы — $54,9 млрд — приходится на китайские автомобили, а также запчасти к ним.

До конца года товарооборот России с КНР может достичь $225 млрд — это на 22% выше, чем годом ранее, а также на 60% больше, чем в 2021 году. Ранее российский и китайский лидеры обозначили цель довести двустороннюю торговлю до $200 млрд к 2024 году.

В октябре на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот двух стран «реально впечатляет» и уже достиг отметку в $200 млрд.

«Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Мы ставили перед собой задачу добиться $200 млрд в 2024 году., и когда в 2019 году мы это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно», — заявил Путин.

В то же время для Пекина РФ не входит даже в десятку крупнейших торговых партнеров: доля России в товарообороте КНР за январь-октябрь 2023 года составила лишь 3,9%. В десятку торговых партнеров КНР вошли США (11,2% в товарообороте КНР, общий объем торговли превышает $583 млрд) и страны ЕС (13,2%).

На товары из РФ пришлось 5,1% импорта в Китай. Сумма импорта — $106,3 млрд. Это на 13% больше, чем за тот же период 2022 года. Львиная доля импорта — $81,8 млрд — это топливо и газ, которые РФ продает в Китай с большим дисконтом.

Москва стала одним из важнейших поставщиков топлива в Поднебесную, ее доля в общем объеме китайского импорта топлива увеличилась за десять месяцев до 18,4%. Россия периодически обгоняла Саудовскую Аравию в поставках нефти в Китай: в июне КНР импортировала из РФ 2,6 млн баррелей сырой нефти — это стало крупнейшей закупкой нефти Китая.