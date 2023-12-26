ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Каждый второй немец предрекает развал правящей коалиции до выборов
Четверть жителей ФРГ считают, что союз трех партий распадется уже в 2024 году, 21% опрошенных полагают, что коалиция проработает до 2025 года, но не доживет до выборов
Каждый второй немец предрекает развал правящей коалиции до выборов
фото АА / Photo: AA Archive
26 декабря 2023 г.

Почти каждый второй гражданин Германии ожидает развала правящей коалиции до следующих выборов осенью 2025 года. Об этом говорится в отчете института YouGov.

По его данным, 27% немцев, имеющих право голоса, предрекают развал коалиции уже в 2024 году. Еще 21% считают, что коалиция «‎светофор»‎ с канцлером Олафом Шольцем дотянет до 2025 года, но все равно распадется до выборов. 34% жителей ФРГ считают, что альянс трех партий доживет до выборов.

Нынешняя правящая коалиция в Германии состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «‎‎Зеленых» и либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Если коалиция распадется, в ФРГ могут назначить досрочные парламентские выборы либо в бундестаге успеют в отведенный срок сформировать новую коалицию. В текущем составе парламента большинство мест мог бы набрать союз СДПГ и консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Главная причина низкой уверенности немцев в жизнеспособности действующего правительства — растущие споры в бюджетной политике, обороне и необходимости спонсировать Украину.

Поддержка всех трех правящих партий сократилась до 39%. Причем все три, судя по ноябрьскому опросу Forsa, уступают блоку ХДС/ХСС и крайне правой «Альтернативе для Германии‎»‎.

Особое напряжение царит между «зелеными‎»‎ и представляющими немецкие бизнес-круги СвДП. Два младших партнера по коалиции часто сталкивались в последние месяцы, в основном из-за вопросов вокруг климатической политики. Администрация Шольца, подталкиваемая СвДП, ослабила климатические требования для наиболее загрязняющих отраслей Германии. Это вызвало протесты «‎зеленых»‎.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us