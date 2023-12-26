Почти каждый второй гражданин Германии ожидает развала правящей коалиции до следующих выборов осенью 2025 года. Об этом говорится в отчете института YouGov.

По его данным, 27% немцев, имеющих право голоса, предрекают развал коалиции уже в 2024 году. Еще 21% считают, что коалиция «‎светофор»‎ с канцлером Олафом Шольцем дотянет до 2025 года, но все равно распадется до выборов. 34% жителей ФРГ считают, что альянс трех партий доживет до выборов.

Нынешняя правящая коалиция в Германии состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «‎‎Зеленых» и либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Если коалиция распадется, в ФРГ могут назначить досрочные парламентские выборы либо в бундестаге успеют в отведенный срок сформировать новую коалицию. В текущем составе парламента большинство мест мог бы набрать союз СДПГ и консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Главная причина низкой уверенности немцев в жизнеспособности действующего правительства — растущие споры в бюджетной политике, обороне и необходимости спонсировать Украину.

Поддержка всех трех правящих партий сократилась до 39%. Причем все три, судя по ноябрьскому опросу Forsa, уступают блоку ХДС/ХСС и крайне правой «Альтернативе для Германии‎»‎.

Особое напряжение царит между «зелеными‎»‎ и представляющими немецкие бизнес-круги СвДП. Два младших партнера по коалиции часто сталкивались в последние месяцы, в основном из-за вопросов вокруг климатической политики. Администрация Шольца, подталкиваемая СвДП, ослабила климатические требования для наиболее загрязняющих отраслей Германии. Это вызвало протесты «‎зеленых»‎.