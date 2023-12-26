ПОЛИТИКА
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Руководство Гарварда сталкивается с давлением из-за пропалестинских акций
От президента Гарвардского университета Клодин Гей требуют уйти в отставку за то, что она назвала антиизраильские акции проявлением свободы слова
Руководство Гарварда сталкивается с давлением из-за пропалестинских акций
Фото: AA / Others
26 декабря 2023 г.

Ряд преподавателей Гарвардского университета потребовал, чтобы некоторые члены правления вуза ушли в отставку за нежелание запретить пропалестинские акции в учебном заведении.

Как сообщает со ссылкой на американскую прессу агентство Анадолу, особой критике подверглась президент Гарвардского университета Клодин Гей. От нее требуют уйти в отставку за то, что она отказывается запрещать антиизраильские акции, ссылаясь на принцип свободы слова.

При этом члены совета директоров, поддержавшие позицию президента, также сталкиваются с давлением и призывами к отставке со стороны некоторых своих коллег.

«Репутация Гарварда в мире очень сильно пострадала», — сказал бывший декан Гарвардской медицинской школы Джеффри Флиер, которого на прошлой неделе пригласили встретиться с некоторыми членами правления, чтобы обсудить текущие разногласия внутри учебного заведения.

При этом президенты Гарвардского университета, занимавшие этот пост ранее (Лоуренс С. Бэкоу, Дерек Бок, Дрю Гилпин Фауст, Нил Л. Руденстайн и Лоуренс Х. Саммерс) выступили с решительной поддержкой Клодин Гей в этом вопросе.

Это не первый случай давления на американские университеты в связи с их позицией по конфликту Израиля и Палестины. Как писал TRT на русском, ранее многие доноры в США начали отзывать миллионы долларов запланированного финансирования, чтобы наказать американские университеты за их пропалеcтинскую позицию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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