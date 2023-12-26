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Баку объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата
Дипломатам предписали покинуть территорию страны в течение 48 часов
Баку объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата
Фото: AA / Others
26 декабря 2023 г.

Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана сообщает агентство Анадолу.

В ведомстве отметили, что 26 декабря посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в азербайджанское Министерство иностранных дел.

Дипломату сообщили, что два сотрудника посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях».

Баку потребовал, чтобы указанные лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота азербайджанского МИД была вручена послу Франции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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