Количество погибших в секторе Газа в результате ударов израильской оккупационной армии достигло 20,9 тыс. человек, ранения получили почти 55 тыс. человек. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения.

Только за последние сутки «израильские оккупационные силы совершили 18 массовых убийств целых семей», жертвами которых стал 241 человек, говорится в заявлении представителя Минздрава Газы Ашрафа аль-Кудры.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что представители международной структуры побывали 25 декабря в больнице «Аль-Акса», которая находится на территории Газы. По данным этого медицинского учреждения, только за прошедшую ночь к ним поступило около 100 раненых в результате ударов.

Гербейсус выразил «крайнюю обеспокоенность невыносимой нагрузкой, которую эскалация боевых действий оказывает на те немногие больницы в Газе, которые остаются открытыми». При этом, по его словам, «большая часть системы здравоохранения разрушена».

Глава ВОЗ подчеркнул, что Израилю необходимо немедленно прекратить огонь. После того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к срочному введению гуманитарной паузы, нынешние обстрелы демонстрируют, «почему нам нужно прекращение огня сейчас», резюмировал директор ВОЗ.