Командование израильской армии, которая продолжает кровопролитное вторжение в сектор Газа, задумалось о переходе к «экономике вооружений», пишет ивритоязычное издание Walla. Это означает жесткую экономию боеприпасов из-за растущего дефицита. По оценкам портала, поводом опасаться за полное истощение арсеналов является готовность ливанского движения «Хезболла» и других сил, солидарных с палестинским сопротивлением, действовать на других фронтах.

Walla обращает внимание на то, что о растущем дефиците военачальники Израиля начинают говорить вполне откровенно. Так, командующий южным военным округом, генерал-майор Элиэзер Толедано, выступая на днях на заседании кабинета министров, заметил, что оккупация будет «продолжаться долгие месяцы» и что сейчас армия не экономит боеприпасы во время вторжения, что в перспективе заставит власти заниматься «вопросами логистики и амуниции».

Финансовые потери

Необходимость в снарядах окажет давление не только на производственные мощности оборонной промышленности Израиля, но и на его бюджет.

«Это не просто огромная цена. Она затмевает весь годовой оборонный бюджет, не считая американской помощи, которая сама по себе составляет $18 млрд. Финансовые потери просто монументальны», –– пишет портал в своем анализе.

То, что израильская армия интенсивно расходует снаряды, источник Ynet внутри местного министерства обороны объясняет тем, что оккупационные силы недооценили стойкость защитников Палестины. Командование «не ожидало такого уровня сопротивления», что привело к нехватке военных средств, признает высокопоставленный представитель израильского ведомства.