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Президент Ирана намерен совершить визит в Турцию в январе
Президент Ирана Ибрахим Раиси должен посетить Турцию в течение первой недели января, проинформировал МИД Ирана. Ожидается, что во время этой поездки состоится заседание Совета сотрудничества высокого уровня двух стран
Президент Ирана намерен совершить визит в Турцию в январе
Президенты Турции и Ирана. / Photo: Reuters
26 декабря 2023 г.

Иранский президент Ибрахим Раиси посетит Турцию в первую неделю следующего года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Али Багери. Поездка состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что во время визита под председательством глав двух государств пройдет очередное заседание Совета сотрудничества высокого уровня. Предыдущее мероприятие такого формата состоялось в 2022 году, во время официального визита президента Эрдогана в Тегеран.

Как сообщал ранее TRT на русском, в ноябре между президентами Турции и Ирана состоялся телефонный разговор. В центре повестки находились вопросы, связанные с попыткой Израиля оккупировать сектор Газа, консолидацией международных усилий по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Палестины, а также с реальными дипломатическими шагами, которые могут быть предприняты для установления постоянного прекращения огня.

В ходе беседы президент Эрдоган отметил важность того, чтобы исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию в отношении израильской агрессии, которая продолжается на палестинских территориях. Вместе с тем президент Турции подчеркнул, что Анкара и Тегеран будут продолжать работать совместно, чтобы сделать временное прекращение огня устойчивым и достичь прочного мира в секторе Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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