ПОЛИТИКА
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Чубаров: для флота России не осталось безопасных мест на Черном море
Минобороны России подтвердило удар украинской авиации по большому десантному кораблю Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосии. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов «за филигранную работу». Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об 1 погибшем и 2 раненых, также пострадали строения в порту. #trtнарусском #Украина #Крым #Феодосия #Новочеркасск #ЧФРФ #БДК #ВСУ #ВСВСУ #авиаудар
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26 декабря 2023 г.
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