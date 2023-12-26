Чубаров: для флота России не осталось безопасных мест на Черном море

Минобороны России подтвердило удар украинской авиации по большому десантному кораблю Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосии. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов «за филигранную работу». Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об 1 погибшем и 2 раненых, также пострадали строения в порту. #trtнарусском #Украина #Крым #Феодосия #Новочеркасск #ЧФРФ #БДК #ВСУ #ВСВСУ #авиаудар