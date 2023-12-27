Израиль препятствует посещению мусульманами мечети Аль-Акса

Израиль под предлогом «обеспечения мира» в Аль-Кудсе (Иерусалиме) пытается установить полный контроль над мечетью Аль-Акса. В этом уверены палестинцы, которые с начала войны в Газе испытывают жесткие ограничения на вход в религиозный комплекс со стороны израильской полиции. В частности, она препятствует посещению палестинской молодежью территории Аль-Аксы. А чтобы помешать мусульманам попасть на пятничную молитву, оккупационные силы применяют звуковые бомбы и слезоточивый газ, а также избивают верующих. #trtнарусском #альакса #мечеть #израиль #палестина #запрет #намаз #пятница #мусульмане #палестинцы #trtrussian