ПОЛИТИКА
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Израиль препятствует посещению мусульманами мечети Аль-Акса
Израиль под предлогом «обеспечения мира» в Аль-Кудсе (Иерусалиме) пытается установить полный контроль над мечетью Аль-Акса. В этом уверены палестинцы, которые с начала войны в Газе испытывают жесткие ограничения на вход в религиозный комплекс со стороны израильской полиции. В частности, она препятствует посещению палестинской молодежью территории Аль-Аксы. А чтобы помешать мусульманам попасть на пятничную молитву, оккупационные силы применяют звуковые бомбы и слезоточивый газ, а также избивают верующих. #trtнарусском #альакса #мечеть #израиль #палестина #запрет #намаз #пятница #мусульмане #палестинцы #trtrussian
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27 декабря 2023 г.
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