ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
За сутки в секторе Газа убит 241 палестинец
Израильские военные атаковали южные города Хан-Юнус и Рафах. Под обстрелами оказалась штаб-квартира Палестинского Красного Полумесяца, а также западная часть лагеря беженцев «Нусейрат»
За сутки в секторе Газа убит 241 палестинец
Сектор Газа / Others
27 декабря 2023 г.

В Хан-Юнусе израильские военные взорвали два дома, есть погибшие и раненые. Еще один артиллерийский огонь пришелся по району возле больницы «Насера».

Из-за удара по зданию штаб-квартиры Палестинского Красного Полумесяца вышла из строя система связи. Сотрудники гуманитарной организации не имеют возможности передать сообщения своим командам, работающим в Газе.

Очевидцы сообщили, что видели, как густой дым поднялся над лагерем беженцев Бурейдж в центральной части палестинского эксклава. Также был взорван дом в Рафахе. Два человека погибли, многие ранены.

Израиль также атакует с моря. Военные корабли нанесли удар к западу от лагеря беженцев «Нусейрат».

«Не осталось слов, чтобы описать ужас, пережитый в секторе Газа», — говорится в заявлении международной организации «Врачи без границ». Отмечается также, что большинство жертв в Газе — гражданские лица.

Как писал TRT на русском, количество погибших в секторе Газа превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us