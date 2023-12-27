В Хан-Юнусе израильские военные взорвали два дома, есть погибшие и раненые. Еще один артиллерийский огонь пришелся по району возле больницы «Насера».

Из-за удара по зданию штаб-квартиры Палестинского Красного Полумесяца вышла из строя система связи. Сотрудники гуманитарной организации не имеют возможности передать сообщения своим командам, работающим в Газе.

Очевидцы сообщили, что видели, как густой дым поднялся над лагерем беженцев Бурейдж в центральной части палестинского эксклава. Также был взорван дом в Рафахе. Два человека погибли, многие ранены.

Израиль также атакует с моря. Военные корабли нанесли удар к западу от лагеря беженцев «Нусейрат».

«Не осталось слов, чтобы описать ужас, пережитый в секторе Газа», — говорится в заявлении международной организации «Врачи без границ». Отмечается также, что большинство жертв в Газе — гражданские лица.

Как писал TRT на русском, количество погибших в секторе Газа превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.