Изменит ли Армения курс с России на Запад?

Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Это их первая встреча за полгода. Ранее Пашинян заявил, что Россия не является гарантом для Армении, а также армянский премьер обвинял Кремль в невыполнении ряда обязательств перед Ереваном, в частности поставок оружия. Изменит ли Армения свою позицию? #trtнарусском #пашинян #армения #россия #санктпетербург #путин #встреча #кремль #ереван #trtrussian