ПОЛИТИКА
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Изменит ли Армения курс с России на Запад?
Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Это их первая встреча за полгода. Ранее Пашинян заявил, что Россия не является гарантом для Армении, а также армянский премьер обвинял Кремль в невыполнении ряда обязательств перед Ереваном, в частности поставок оружия. Изменит ли Армения свою позицию? #trtнарусском #пашинян #армения #россия #санктпетербург #путин #встреча #кремль #ереван #trtrussian
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28 декабря 2023 г.
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