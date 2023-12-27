«Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва не навязывает себя в качестве посредника. «Для нас очень важно, чтобы два наших партнера, союзника не только в рамках СНГ, но и в плане наших развитых двусторонних отношений, как можно скорее заключили этот договор. Это обеспечило бы атмосферу мира, стабильности и предсказуемости на Кавказе, что важно для нас», — пояснил Песков.

Как писал TRT на русском, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил ответ Армении относительно предоставленных ей мирных предложений по мирному урегулированию между странами.

«В конце ноября мы получили пакет дальнейших предложений по мирному договору от армянской стороны, и в течение месяца обработанный нами пакет предложений был возвращен противоположной стороне», — цитирует Байрамова агентство «Анадолу».

По словам главы МИД Азербайджана, мирное урегулирование, которое началось после перемирия 2020 года, продолжается. При этом личные встречи азербайджанской и армянских сторон важны и могут состояться в течение 2024 года.