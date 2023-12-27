ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС обсуждает план поддержки Украины, который не требует согласия Венгрии
Евросоюз (ЕС) разрабатывает механизм, который позволит выделить Украине 20 млрд евро за счет взятия средств в долг. Таким способом страны хотят обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 50 млрд евро
ЕС обсуждает план поддержки Украины, который не требует согласия Венгрии
Евросоюз / Others
27 декабря 2023 г.

Страны ЕС планируют взять на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Это позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Украине. Похожий механизм был применен во время пандемии коронавируса для выделения странам-членам помощи в размере 100 млрд евро.

Одобрение этой схемы всех стран-членов ЕС не потребуется, если основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, потребуется одобрение парламента.

«Этот процесс, который, как надеются официальные лица, может быть завершен вовремя, чтобы предоставить помощь Украине уже к марту», — подчеркивается в публикации.

Также в ЕС рассматривают запасной вариант предоставления помощи Украине за счет выделения дешевых краткосрочных кредитов. Но для реализации этого варианта потребуется решение большинства стран.

Напомним, 15 декабря страны Евросоюза обсуждали передачу Украине 50 млрд евро на следующие четыре года. Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого решения.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X (Twitter) по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us