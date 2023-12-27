Израиль перестанет «автоматически» одобрять заявки на выдачу виз сотрудникам ООН. При принятии решений о допуске дипломатов страна намерена рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. Об этом 26 декабря заявил представитель правительства Израиля Алон Леви.
«МИД объявил, что заявки на выдачу виз от работников ООН больше не будут одобрять автоматически. Вместо этого их будут рассматривать на индивидуальной основе», — подчеркнул политик.
ООН критикует военную операцию Израиля в секторе Газа, подчеркивая неизбирательный характер израильских бомбардировок мирного населения.
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что «поведение ООН после 7 октября — это позор для организации и международного сообщества».
Представитель ООН Стефан Дюжаррик в ответ на решение Израиля отказывать в визах сотрудникам организации отметил: ведомство продолжит работать с Израилем по этому вопросу.
«Визы в Израиль для чиновников ООН всегда выдавались в индивидуальном порядке, как и в любом другом государстве», — уточнил Дюжаррик.
В ноябре Тель-Авив отозвал визу у Линн Гастингс, которая была координатором ООН по гуманитарным вопросам для палестинцев.