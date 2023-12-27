ПОЛИТИКА
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Израиль перестанет «‎‎автоматически» выдавать визы сотрудникам ООН
МИД Израиля намерен рассматривать каждую заявку от организации в индивидуальном порядке
Израиль перестанет «‎‎автоматически» выдавать визы сотрудникам ООН
фото АА / Photo: AA Archive
27 декабря 2023 г.

Израиль перестанет «‎‎автоматически» одобрять заявки на выдачу виз сотрудникам ООН. При принятии решений о допуске дипломатов страна намерена рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. Об этом 26 декабря заявил представитель правительства Израиля Алон Леви.

«‎МИД объявил, что заявки на выдачу виз от работников ООН больше не будут одобрять автоматически. Вместо этого их будут рассматривать на индивидуальной основе‎», — подчеркнул политик.

ООН критикует военную операцию Израиля в секторе Газа, подчеркивая неизбирательный характер израильских бомбардировок мирного населения.

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что «поведение ООН после 7 октября — это позор для организации и международного сообщества».

Представитель ООН Стефан Дюжаррик в ответ на решение Израиля отказывать в визах сотрудникам организации отметил: ведомство продолжит работать с Израилем по этому вопросу.

«Визы в Израиль для чиновников ООН всегда выдавались в индивидуальном порядке, как и в любом другом государстве», — уточнил Дюжаррик.

 В ноябре Тель-Авив отозвал визу у Линн Гастингс, которая была координатором ООН по гуманитарным вопросам для палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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