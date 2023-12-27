Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил, что Москва и Нью-Дели «надежные партнеры». Это, по его словам, неоднократно подтверждалось различными договоренностями между лидерами России и Индии Владимиром Путиным и Нарендрой Моди.

«Качество отношений регулярно подкрепляется на многосторонних форумах, в том числе в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", — сказал Лавров во время своей приветственной речи. — Москва и Нью-Дели заинтересованы в том, чтобы выстраивать открытую, справедливую для всех международную политико-экономическую систему».

Он также отметил высокую степень сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран и других органов власти, включая советы безопасности и парламенты. «Развиваются культурные и образовательные связи. У нас богатая палитра отношений, которые пользуются широкой поддержкой наших граждан», — подчеркнул Лавров.

В ходе встречи в Москве министры обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, включая совместное производство современных видов вооружений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. Также стороны договорились укрепить сотрудничество в энергетической сфере.

«В том числе и в том, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействие в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего, дальнейшей реализации проекта атомной электростанции "Куданкулам". Это наш практический вклад в работу Индии по удовлетворению ее потребностей в чистой и безопасной энергии собственного производства», — пояснил министр.

Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также сообщил, что Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС «Куданкулам».

«Россия для нас — это очень надежный и ценный партнер. И Россия, и Индия получили много от наших отношений», — сказал он на пресс-конференции. Джайшанкар отметил, что международный транспортный коридор Север-Юг соответствует интересам Индии и всей глобальной экономики.