Большая часть российского экспорта нефти и нефтепродуктов пришлась на Китай и Индию. Доля КНР в поставках за год выросла примерно до 45–50%, доля Индии — до 40%. Об этом 26 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Основными партнерами в текущей ситуации стали КНР, доля которой выросла примерно до 45–50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок, за два года общая доля поставок в Индию составила около 40%», — заявил Новак.

При этом он уточнил: поставки в Европу, которая до начала российско-украинской войны была основным покупателем российского сырья, упала примерно в десять раз. До 2022 года доля Европы в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ составляла 40–45%, в 2023 году она не превысит 4–5%, подчеркнул политик.

При этом Новак отметил рост общего энергопотребления внутри России — за год оно выросло на 4%.

«Это тоже говорит о том, что экономика наша растет, потребление электроэнергии растет, что для энергетиков важно, поскольку одна из основных задач, стоящих перед энергетиками, — это надежное, стабильное энергоснабжение наших потребителей и подключение новых потребителей, дающее возможность обеспечивать рост экономики», — пояснил вице-премьер.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что объем поставок российской нефти в КНР по итогам года составит около 100 млн, в Индию — 70 млн т.

В июне-августе Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР и стала крупнейшим поставщиком топлива в Китай. С января по июль 2023 года поставки из РФ в Поднебесную выросли на 25% по сравнению с показателями годом ранее и составили 60,66 млн тонн. Поставки из Саудовской Аравии, составившие 5,65 млн тонн, снизились на 14% по сравнению с тем же периодом 2022 года.