ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: террористы не смогут помешать процветанию Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения научных наград TÜBITAK и TÜBA в Национальном конгрессно-культурном центре в районе Бештепе
Эрдоган: террористы не смогут помешать процветанию Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
27 декабря 2023 г.

Турция с ее экономикой, торговлей, технологиями, оборонной промышленностью, военной мощью и достижениями во всех областях стала глобальным игроком, а не региональным, заявил в ходе своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я не сомневаюсь, что век, в котором мы живем, станет Веком нашей нации и нашего государства. Я хочу, чтобы было известно, что чудовищные террористические атаки, направленные на то, чтобы поставить барьер на пути к возвышению Турции, никогда не остановят наше благословенное шествие», — сказал турецкий лидер.

По его словам, конфликт в Газе показал несостоятельность всех западных демократических институтов, начиная от СБ ООН и до представителей СМИ.

«Мы поняли, что институты, которые говорят громкие слова и тратят большие бюджеты, совершенно пусты, когда дело касается Израиля и его злодеяний. Чем они отличаются от Гитлера?» — отметил президент Турции, добавив, что не только международные организации, но и хорошо зарекомендовавшие себя университеты на Западе провалили тест на человечность.

«Как и 80 лет назад в нацистской Германии, сегодня ученые, которые осмеливаются называть зверства в Газе "зверствами", подвергаются давлению и угрозам», — сказал турецкий лидер. По его словам, двери университетов Турции всегда будут открыты для тех, кто сталкивается с давлением из-за защиты палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us