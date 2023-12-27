Турция с ее экономикой, торговлей, технологиями, оборонной промышленностью, военной мощью и достижениями во всех областях стала глобальным игроком, а не региональным, заявил в ходе своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я не сомневаюсь, что век, в котором мы живем, станет Веком нашей нации и нашего государства. Я хочу, чтобы было известно, что чудовищные террористические атаки, направленные на то, чтобы поставить барьер на пути к возвышению Турции, никогда не остановят наше благословенное шествие», — сказал турецкий лидер.

По его словам, конфликт в Газе показал несостоятельность всех западных демократических институтов, начиная от СБ ООН и до представителей СМИ.

«Мы поняли, что институты, которые говорят громкие слова и тратят большие бюджеты, совершенно пусты, когда дело касается Израиля и его злодеяний. Чем они отличаются от Гитлера?» — отметил президент Турции, добавив, что не только международные организации, но и хорошо зарекомендовавшие себя университеты на Западе провалили тест на человечность.

«Как и 80 лет назад в нацистской Германии, сегодня ученые, которые осмеливаются называть зверства в Газе "зверствами", подвергаются давлению и угрозам», — сказал турецкий лидер. По его словам, двери университетов Турции всегда будут открыты для тех, кто сталкивается с давлением из-за защиты палестинцев.