Самый крупный угольный разрез России сняли с дрона

Самый крупный угольный разрез в России сняли с дрона. Карьер длиною в 7 км и шириною в 2 км находится в Красноярском крае. С февраля 2016 года здесь добыли около миллиарда тонн угля. Объект является одним из важнейших предприятий Красноярского края и часто подвергается критике со стороны экологов из-за негативного воздействия на природу. #trtнарусском #россия #уголь #угольныйразрез #дрон #карьер #красноярскийкрай #красноярск #экология #trtrussian