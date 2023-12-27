Глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Москве с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. По итогам визита индийского министра иностранных дел высокопоставленные дипломаты провели пресс-конференцию.

На ней Лавров, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал утечки в СМИ о намерениях Запада «заморозить» конфликт в Украине и представить ее в качестве страны-победительницы.

«Мы знаем о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о «победах». Наблюдаем, как они "побеждают" и во Вьетнаме, в Афганистане, Ираке. Нигде в странах, которые использовались США для продвижения своих интересов далеко от своих берегов, не стало лучше», — заявил министр иностранных дел.

Глава МИД добавил, что в 2003 году «США вторглись в Ирак под ложным предлогом». «Там через месяц была объявлена "победа демократии" Прошло 20 лет. Где сейчас находится Ирак? Равно как и Ливия, ставшая предметом особой "заботы" натовских стран, которые принесли туда "демократию", разрушили государственность», — подчеркнул дипломат.

Лавров также призвал обратить внимание на происходящее на Ближнем Востоке. «Посмотрите на то, что то происходит в секторе Газа в условиях блокирования Вашингтоном долгие годы, в их "усилиях" по созданию палестинского государства в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН», — резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал TRT на русском, число погибших в секторе Газа достигло 21 тысячи человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.