Дети в Нидерландах прошли маршем к зданию Международного уголовного суда в поддержку Палестины. Отмечается, что демонстранты начали свой путь от вокзала в Гааге.

Во время акции, которую назвали «Детским маршем», они скандировали такие лозунги, как «Свободная Палестина», «Свободная Палестина от реки до моря» и «Прекращение огня прямо сейчас». В руках они несли палестинские флаги и плакаты с надписями «Справедливость для 9 тысяч убитых палестинских детей», «Хватит убивать детей», «Остановите геноцид», «Защитите палестинских детей».

Один из организаторов акции, президент Андалузского фонда Билал Риани заявил: «То, что стало причиной гибели 9 тысяч детей, не может быть войной, это геноцид. Международный уголовный суд должен взять на себя ответственность и принять меры».

Одна из протестующих Ларисса-Мэй Харткамп сообщила, что своим участием в этом марше она хотела донести до Международного уголовного суда то, что сейчас происходит в секторе Газа.

«Израиль — это атакующая, а не защищающаяся сторона. Наш премьер-министр находится на неправильной стороне. Проходя мимо того места, где он живет, мы скандировали: "Рютте, хватит поддерживать геноцид"», — заявила активистка.

Как ранее писал TRT на русском, число погибших в секторе Газа достигло 21 тысячи человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.