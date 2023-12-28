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В Узбекистане запустили ветряную и пять солнечных электростанций
Общая мощность шести новых «зеленых» электростанций составляет 2,4 гигаватта
В Узбекистане запустили ветряную и пять солнечных электростанций
Фото: AA / Others
28 декабря 2023 г.

В Узбекистане 27 декабря прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию и подключения к сети одной ветряной и пяти солнечных электростанций в шести регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В церемонии приняли участие глава государства Шавкат Мирзиёев, а также руководители построивших электростанции компаний Masdar, China EnergyEngineering Corporation, China Energy International Group, China Gezhouba Group, SEPCO III, Dongfang Electric Corporation и других.

В эксплуатацию были введены первая очередь ветряной электростанции в Тамдынском районе Навоийской области мощностью 500 МВт и солнечные электростанции в пяти различных районах страны.

Все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«За счет этих проектов общей стоимостью $2 млрд будет производиться 6 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, сэкономлено 2 млрд кубометров природного газа, 2 млн домов будут обеспечены непрерывной и гарантированной электроэнергией. В сфере промышленности и услуг будет создана добавленная стоимость на $4 млрд», — анонсировал президент Узбекистана.

Мирзиёев пояснил, что увеличение мощностей и развитие «зеленой» энергетики необходимо стране для достижения поставленных целей: до 2030 года увеличить вдвое объемы промышленности и поднять на качественно новый уровень такие сферы, как металлургия, нефтехимия и машиностроение.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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