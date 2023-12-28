До конца года Казахстан планирует довести добычу нефти до 90 млн тонн, большая часть этого объема пойдет на экспорт. Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов.

«‎Мы планируем поддерживать добычу на уровне 90 миллионов тонн. Экспорт составит примерно 73-75 млн тонн от этого объема. Таким образом, на внутренний рынок будет направлено около 17-18 млн тонн, в то время как остальная часть будет экспортирована»‎, — уточнил политик.

При этом Хасенов уточнил: общие запасы нефти в Казахстане оцениваются в 20 млрд тонн. «‎Запасы подразделяются на две категории: геологические и извлекаемые. Геологические запасы составляют 15,5 миллиарда тонн, извлекаемые — 4,4 млрд тонн. По ходу разработки месторождений или перехода от разведки к разработке, баланс этих запасов изменяется‎».

Запасы газа в Казахстане, по оценке вице-министра, составляют 3,8 триллиона кубометров. «‎Математически, при добыче 100 миллионов тонн в год, извлекаемых запасов будет достаточно на 40-45 лет. Однако это не означает, что после этого срока запасы будут исчерпаны.

Каждый год новые месторождения переходят из разведки в стадию разработки и пополняют запасы»‎, — подчеркнул Хасенов. Минэнерго Казахстана ранее сообщило, что экспорт нефти из республики в 2021 году составил 67,6 млн т.

По линии Каспийского трубопроводного консорциума — маршрут через порт Новороссийск — прошло 53,1 млн т казахстанской нефти или более 78,5% всего экспорта нефти Казахстана.

В июле 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать альтернативные маршруты экспорта нефти. В частности, он упомянул о дальнейшей реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута для диверсификации экспорта нефти из республики.

В первом квартале 2023 года Казахстан увеличил поставки нефти в страны Евросоюза до 71% от общего объема экспорта. Среди главных покупателей казахстанского сырья в ЕС — Италия, Франция, Германия и Румыния.