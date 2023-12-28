Управление ООН по правам человека предупредило в четверг о «быстром ухудшении ситуации с правами человека» на Западном Берегу. Об этом со ссылкой на отчет организации сообщает агентство Анадолу.

ООН также призвала Израиль «положить конец незаконным убийствам и насилию» в отношении палестинского населения.

«Доклад призывает к немедленному прекращению использования боевого оружия и военных средств во время операций правоохранительных органов, прекращению произвольных задержаний и жестокого обращения с палестинцами, а также отмене дискриминационных ограничений на передвижение», — говорится в заявлении ООН.

Как писал TRT на русском, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предрекает, что 2023 год должен стать «самым кровавым годом» на оккупированном Западном берегу с момента начала наблюдений в 2005 году.