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ООН встревожена деградацией ситуации с правами человека на Западном берегу
Управление ООН по правам человека призывает Израиль положить конец незаконным убийствам палестинцев и насилию в отношении них
ООН встревожена деградацией ситуации с правами человека на Западном берегу
Фото: AA / Others
28 декабря 2023 г.

Управление ООН по правам человека предупредило в четверг о «быстром ухудшении ситуации с правами человека» на Западном Берегу. Об этом со ссылкой на отчет организации сообщает агентство Анадолу.

ООН также призвала Израиль «положить конец незаконным убийствам и насилию» в отношении палестинского населения.

«Доклад призывает к немедленному прекращению использования боевого оружия и военных средств во время операций правоохранительных органов, прекращению произвольных задержаний и жестокого обращения с палестинцами, а также отмене дискриминационных ограничений на передвижение», — говорится в заявлении ООН.

Как писал TRT на русском, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предрекает, что 2023 год должен стать «самым кровавым годом» на оккупированном Западном берегу с момента начала наблюдений в 2005 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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