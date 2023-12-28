США в очередной раз хотят навязать свои подходы в вопросе послекризисного обустройства сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на текущий момент «все разговоры о будущем палестинского сектора основываются на разного рода “утечках” и слухах». «Настораживает, что, судя по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом, — как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах и регионах, разрушенных в результате авантюр Вашингтона», — цитирует Лаврова агентство Анадолу.

По его словам, необходимо разорвать порочный круг насилия, устранить несправедливость, от которой страдают уже несколько поколений палестинцев. «Только так можно добиться стабилизации в зоне палестино-израильского противостояния и в регионе Ближнего Востока в целом», — отметил он.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что неприемлемо как оправдывать и тем более поощрять теракты, так и отвечать на них методами коллективного наказания в грубейшее нарушение международного гуманитарного права.

«Российская позиция основывается на решениях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабской мирной инициативе. Формула установления прочного мира хорошо известна. Она предполагает создание в границах 1967 года независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавил он.

Как писал TRT на русском, в конце декабря Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа. Инициатива состоит из трех этапов. В течение первого ХАМАС предлагается выпустить 40 израильских пленных в обмен на двухнедельное перемирие и освобождение 120 палестинских заключенных.