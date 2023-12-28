ПОЛИТИКА
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Индонезийские студенты выгоняют беженцев-рохинья
В Индонезии студенты выгнали беженцев-рохинья из убежища в провинции Ачех. Они выбросили их одежду и вещи и вынудили местные власти переместить 135 человек, в основном женщин и детей, в другой район. Более полутора тысяч рохинья, бежавших от зверств и насилия в Мьянме, прибыли в Индонезию из Бангладеш месяц назад. Здесь они столкнулись с враждебным отношением со стороны некоторых единоверцев-мусульман. #trtнарусском #индонезия #беженцы #рохинья #студенты #ачех #мьянма #зверство #насилие #бангладеш #мусульмане #trtrussian
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28 декабря 2023 г.
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