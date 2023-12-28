ПОЛИТИКА
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Как полиция Стамбула пополнила автопарк автомобилями класса «люкс»
Полиция Стамбула выехала в рейд на автомобилях класса «люкс». Mercedes, Porsche, Ferrari и Bentley были конфискованы Министерством внутренних дел Турции в ходе операций у уклонистов от уплаты налогов, в том числе у блогеров, которые были вовлечены в отмывание денег. #trtнарусском #стамбул #полиция #автомобиль #автопарк #люкс #рейд #налоги #блогеры #турция #trtrussian
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28 декабря 2023 г.
Истории
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