Как полиция Стамбула пополнила автопарк автомобилями класса «люкс»

Полиция Стамбула выехала в рейд на автомобилях класса «люкс». Mercedes, Porsche, Ferrari и Bentley были конфискованы Министерством внутренних дел Турции в ходе операций у уклонистов от уплаты налогов, в том числе у блогеров, которые были вовлечены в отмывание денег. #trtнарусском #стамбул #полиция #автомобиль #автопарк #люкс #рейд #налоги #блогеры #турция #trtrussian