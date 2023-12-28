ПОЛИТИКА
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Индия использует израильское ПО Pegasus для атак на журналистов
Правозащитники предупреждают, что журналисты в Индии все чаще сталкиваются с угрозой незаконной слежки со стороны местных властей
Индия использует израильское ПО Pegasus для атак на журналистов
Фото: AA / Others
28 декабря 2023 г.

Правительство Индии в очередной раз подвергло известных журналистов атакам при помощи шпионского программного обеспечения Pegasus. Об этом говорится в совместном расследовании Amnesty International и The Washington Post.

Pegasus, созданный израильской фирмой NSO Group, можно использовать для получения доступа к сообщениям и электронной почте телефона, просмотра фотографий, подслушивания разговоров, отслеживания местоположения и даже съемки владельца на камеру. Израильская сторона продает доступ к Pegasus только некоторым правительствам и иностранным органам безопасности.

Amnesty International сообщает, что телефоны iPhone индийских журналистов Сиддхарта Варадараджана из The Wire и Ананд Мангнале из Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) подверглись атаке шпионского ПО.

«Журналисты в Индии все чаще сталкиваются с угрозой незаконной слежки просто за выполнение своей работы», — заявили в лаборатории безопасности AmnestyInternational.

Это не первый подобный случай в Индии. В 2021 году Нью-Дели обвинили в использовании Pegasus для слежки за журналистами, оппозиционными политиками и активистами. В результате утечки документов выяснилось, что шпионское ПО использовалось против более чем 1000 индийских телефонных номеров.

Среди жертв был Рахул Ганди, главный политический соперник нынешнего премьер-министра Нарендры Моди. Правительство Индии отрицало причастность к незаконной слежке, но отказалось сотрудничать в расследовании этого инцидента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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