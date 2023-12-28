«Наш беспилотный боевой аппарат ANKA III, разработанный TUSAŞ, сегодня успешно совершил свой первый полет. Я надеюсь, что он, благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам, внесет весомый вклад в оборону нашей страны», — написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети X (бывшая Twitter).

Первый полет ANKA III продолжался 1 час 10 минут. Достигнув высоты 8 тысяч футов, БПЛА развил скорость 150 узлов. На протяжении всего полета его сопровождал базовый учебный самолет HÜRKUŞ и беспилотный летательный аппарат ANKA, разработанный турецкой компанией Turkish Aerospace Industries.

Как ранее писал TRT на русском, БПЛА может быть оснащена ракетой Şimşek-3. При необходимости ракета может нести боеголовки массой до 35 кг. Ее первоначальное предназначение — быть целевым самолетом для тестирования систем ПВО. Она способна летать со скоростью около 0,8-0,9 маха. Ракета в долгосрочной перспективе будет выполнять 11 различных миссий.

К ним относятся такие задачи, как радиоэлектронная борьба, электронная поддержка и электронная атака». Помимо этого, ракета сможет превращаться в дрон-камикадзе. Это позволит Турции стать одной из ведущих сил в этой области благодаря возможностям и способностям, которыми обладает новая ракета.