Портфель заказов 15 крупнейших оборонных компаний достиг рекордного уровня. Совокупный объем размещенных заказов у этих фирм за первое полугодие 2023-го достиг $764 млрд.

За последние два года спрос на оружие и заказы у оружейных компаний вырос более чем на 10%. Одним их главных триггеров стала российско-украинская война. В 2021 году этот показатель составлял $701,2 млрд.

Мировые правительства продолжают размещать заказы, потому количество заказов только продолжит расти, отмечает Financial Times. Анализ газеты включает в том числе крупнейших подрядчиков США — Lockheed Martin, General Dynamics и Boeing, британскую BAE и аэрокосмические компании Южной Кореи.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2022 году Южная Корея стала девятым по величине продавцом оружия в мире, поднявшись с 31-го места в начале нулевых.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall также стал «бенефициаром» войны в Украине, объем невыполненных заказов компании вырос почти вдвое: с $14,8 млрд в 2020 году до $27,9 млрд. За шесть месяцев текущего года компания не выполнила заказов ещё на $32,5 млрд.

Устойчивый спрос на оружие подогрел интерес инвесторов к оборонной промышленности. Глобальный индекс MSCI для акций оружейных предприятий вырос на 25% за последние 12 месяцев.

SIPRI уточняет: в 2022 году общие военные расходы в мире увеличились на 3,7% в реальном выражении до нового максимума в $2240 млрд. Оружейные расходы в Европе выросли самым резким образом в годовом исчислении по меньшей мере за 30 лет.

Турецкие оборонные предприятия, такие как Aselsan, TAI, Roketsan, также уже несколько лет подряд входят в ТОП-100 крупнейших оружейных компаний мира. Турецкая компания Baykar Makina, производитель беспилотников Bayraktar, за год нарастила портфель заказов на 94% — больше, чем какая-либо другая оружейная фирма в мире, отмечает SIPRI. Общий доход 4-х ведущих турецких оборонных компаний составил $5,5 млрд. в 2022 году — это на 22% больше, чем годом ранее.