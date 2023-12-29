Россия активно использует оптические прицелы западного производства на войне против Украины. Завезенные из стран Запада для «установки на охотничьем оружии‎»‎, эти прицелы, однако, оказались на поле боя, пишет издание «‎Важные истории»‎ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Всего с начала российско-украинской войны РФ закупила у Запада снайперские винтовки на 16 млрд рублей или $177 млн по текущему курсу.

По официальным данным ФТС, прицелы закуплены «не для военного применения‎»‎. Однако, как уточняет издание, как минимум часть этих прицелов — американские Leupold и Nightforce, американско-китайские Holosun и австрийские Swarowski Optik — оказались на вооружении российской армии и активно используются на войне.

«Важные истории‎»‎ отмечают: прицелы из стран Запада ввозят в Россию по параллельному импорту через соседей РФ, в частности, через Китай. Больше всего прицелов с начала войны закупили российские интернет-магазины — петербургский «‎‎Поинтер» и московский «‎Навигатор‎».

Среди клиентов упомянутых интернет-магазинов российские оружейные компании: «‎‎Промтехнология», которая производит винтовки Orsis, а также московский производитель винтовок Bespoke Gun.

В июне Politico сообщало, что «‎‎Промтехнология» и другая российская фирма Tetis приобрели сотни тысяч деталей для производства оружия от американской компании Hornady.