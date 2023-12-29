Россия активно использует оптические прицелы западного производства на войне против Украины. Завезенные из стран Запада для «установки на охотничьем оружии», эти прицелы, однако, оказались на поле боя, пишет издание «Важные истории» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).
Всего с начала российско-украинской войны РФ закупила у Запада снайперские винтовки на 16 млрд рублей или $177 млн по текущему курсу.
По официальным данным ФТС, прицелы закуплены «не для военного применения». Однако, как уточняет издание, как минимум часть этих прицелов — американские Leupold и Nightforce, американско-китайские Holosun и австрийские Swarowski Optik — оказались на вооружении российской армии и активно используются на войне.
«Важные истории» отмечают: прицелы из стран Запада ввозят в Россию по параллельному импорту через соседей РФ, в частности, через Китай. Больше всего прицелов с начала войны закупили российские интернет-магазины — петербургский «Поинтер» и московский «Навигатор».
Среди клиентов упомянутых интернет-магазинов российские оружейные компании: «Промтехнология», которая производит винтовки Orsis, а также московский производитель винтовок Bespoke Gun.
В июне Politico сообщало, что «Промтехнология» и другая российская фирма Tetis приобрели сотни тысяч деталей для производства оружия от американской компании Hornady.