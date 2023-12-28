Освобожденные из израильского плена палестинцы рассказали об условиях содержания

Палестинцы, освобожденные из израильского плена, проходят лечение в больнице Рафаха, где рассказали о жестоком обращении и нечеловеческих условиях содержания. Многие из них поступили в больницу с сепсисом и гнойными ранами конечностей. Израильские военные заявили, что относятся к палестинским пленным «согласно международного права». #Палестина #секторГаза #палестинцы #пленные #плен #армияИзраиля #Газа