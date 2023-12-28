Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейские страны не умеют вести войны, поскольку производство оружия — не самая популярная сфера бизнеса в ЕС.

«К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов», — отметил министр в интервью украинскому англоязычному изданию The Kyiv Independent.

По его словам, Россия может получить преимущество на поле боя, если западные страны не смогут нарастить производство вооружений.

«У Европы явно есть преимущество в своих технологиях. Проблема и вызов, с которым они сталкиваются, — это масштабирование производства этой технологии. Мне жаль это говорить, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас», — сказал Кулеба.

По его словам, многие страны ЕС стали больше полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма: «Я хочу четко заявить, что мы видим тенденцию в ЕС, которая заключается в том, что страны-члены начали сильно полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма. В конце концов, не имеет значения, откуда поступает поддержка — на двусторонней основе или через механизм ЕС».

Напомним, 15 декабря страны Евросоюза обсуждали передачу Украине 50 млрд евро на следующие четыре года. Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого решения.