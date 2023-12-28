ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
По его словам, если западные страны не увеличат поставки оружия Украине, то Россия может получить преимущество на поле боя
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Others
28 декабря 2023 г.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейские страны не умеют вести войны, поскольку производство оружия — не самая популярная сфера бизнеса в ЕС.

«К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов», — отметил министр в интервью украинскому англоязычному изданию The Kyiv Independent.

По его словам, Россия может получить преимущество на поле боя, если западные страны не смогут нарастить производство вооружений.

«У Европы явно есть преимущество в своих технологиях. Проблема и вызов, с которым они сталкиваются, — это масштабирование производства этой технологии. Мне жаль это говорить, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас», — сказал Кулеба.

По его словам, многие страны ЕС стали больше полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма: «Я хочу четко заявить, что мы видим тенденцию в ЕС, которая заключается в том, что страны-члены начали сильно полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма. В конце концов, не имеет значения, откуда поступает поддержка — на двусторонней основе или через механизм ЕС».

Напомним, 15 декабря страны Евросоюза обсуждали передачу Украине 50 млрд евро на следующие четыре года. Венгрия стала единственной страной, выступившей против этого решения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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