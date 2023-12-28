ВС Турции нейтрализовали с начала года 2201 террориста, в том числе благодаря операциям на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на советника по связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции контр-адмирала Зеки Актюрка.

Он также напомнил о вероломных атаках и попытках проникновения, совершенных членами террористической организации PKK 22 и 23 декабря, а также выразил соболезнования семьях погибших турецких военных.

«Главная цель террористов была предотвращена благодаря героической обороне позиций наших войск на передовой и тому факту, что командир батальона подразделения коммандос, который присоединился к боестолкновениям для усиления войск, не покинул командование, несмотря на ранение», — сказал он, добавив, что все террористы, пытавшиеся проникнуть на территорию Турции, были нейтрализованы.

Как ранее писал TRT на русском, количество членов террористической организации PKK, убитых в северных районах Ирака и Сирии в результате оперативных действий турецкой армии, достигло 30. Об этом 24 декабря сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Число террористов, которые были нейтрализованы после нападений на наших военнослужащих в районе проведении операции на севере Ирака, увеличилось до 30», –– проинформировал глава ведомства.