В конце 2023 года были достигнуты определенные положительные результаты в рамках мирного процесса с Арменией, напомнил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге Министерства иностранных дел по итогам года.

«Они были достигнуты в рамках прямых контактов между Баку и Ереваном. В целом мы позитивно смотрим на 2024 год. Со своей стороны могу сказать, что Азербайджан предпримет все необходимые шаги в этом направлении с учетом наших легитимных интересов и международного права», — сказал министр.

Он также выступил за продолжение очных контактов с армянской стороной. «Министры иностранных дел и делегации Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе. С таким предложением выступил Азербайджан. Напомню, делимитационные комиссии двух стран уже дважды встречались на границе», — сказал он.

О конфликте с Францией

Два дня назад двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены персонами нон грата, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами правонарушений французских дипломатов, в то время как у Парижа подобных подтверждений нет, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.

«Нами была направлена нота в посольство Франции. Двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata. Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность. Баку призвал французскую сторону к расследованию по данному факту. Для того чтобы начать это расследование, требовалось согласие Парижа. Если французское правительство было уверено в невиновности своих сотрудников, оно должно было не игнорировать наш призыв. В качестве ответной меры, без каких-либо конкретных доказательств два наших дипломата были объявлены нежелательными лицами во Франции», — заявил министр.

О российско-азербайджанских отношениях

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Россия признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. «Президент РФ Владимир Путин считает Карабах азербайджанской территорией в соответствии с международным правом. Москва играет важную роль в постконфликтный период», — сказал министр.

По его словам, если какая-либо страна хочет внести позитивный вклад в нормализацию отношений Азербайджана и Армении, то Баку всегда выступает в поддержку таких шагов.