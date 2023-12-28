Республиканский референдум можно будет провести в день парламентских и президентских выборов, говорится в сообщении на сайте парламента Молдовы. За поправку проголосовали 58 депутатов из 101.

Законодательную инициативу разработала группа депутатов от партии «Действие и солидарность» по предложению Центральной избирательной комиссии страны. Авторы поправки предлагают скорректировать положения избирательного кодекса, касающиеся предвыборной агитации и реестра избиркомов.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении в 2024 году инициировать всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу.

Как писал TRT на русском, 14 декабря Евросоюз решил начать переговоры о предоставлении членства Украине и Молдове.

«Для меня большая честь разделить путь вступления в ЕС с Украиной и президентом Владимиром Зеленским. Мы не были бы здесь сегодня без мужественного сопротивления Украины жестокому вторжению России. Давайте вместе отправимся в этот путь, чтобы построить еще более сильную и единую Европу», — подчеркнула президент Молдовы.

Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС в июне прошлого года. Это решение единогласно поддержали все лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Тогда же главы стран-членов ЕС подтвердили европейскую перспективу Грузии.