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Выборы президента Молдовы могут совместить с референдумом о вступлении в ЕС
Парламент Молдовы принял документ, согласно которому республиканские референдумы могут проводиться в день парламентских и президентских выборов
Выборы президента Молдовы могут совместить с референдумом о вступлении в ЕС
Молдова получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года / Others
28 декабря 2023 г.

Республиканский референдум можно будет провести в день парламентских и президентских выборов, говорится в сообщении на сайте парламента Молдовы. За поправку проголосовали 58 депутатов из 101.

Законодательную инициативу разработала группа депутатов от партии «Действие и солидарность» по предложению Центральной избирательной комиссии страны. Авторы поправки предлагают скорректировать положения избирательного кодекса, касающиеся предвыборной агитации и реестра избиркомов.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении в 2024 году инициировать всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу.

Как писал TRT на русском, 14 декабря Евросоюз решил начать переговоры о предоставлении членства Украине и Молдове.

«Для меня большая честь разделить путь вступления в ЕС с Украиной и президентом Владимиром Зеленским. Мы не были бы здесь сегодня без мужественного сопротивления Украины жестокому вторжению России. Давайте вместе отправимся в этот путь, чтобы построить еще более сильную и единую Европу», — подчеркнула президент Молдовы.

Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС в июне прошлого года. Это решение единогласно поддержали все лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Тогда же главы стран-членов ЕС подтвердили европейскую перспективу Грузии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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