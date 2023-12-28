ПОЛИТИКА
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Тысячи людей с макетами младенцев провели пропалестинский «Тихий протест» в Нью-Йорке
В Нью-Йорке тысячи людей с макетами младенцев на руках провели безмолвную акцию «Тихий протест» в поддержку палестинцев и с осуждением убийств Израилем мирных жителей Газы. Минздрав Палестины заявлял, что от атак Израиля в секторе Газа погибли больше 8 тысяч детей. #США #НьюЙорк #тихийпротест #Газа #палестинцы #дети
Тысячи людей с макетами младенцев провели пропалестинский «Тихий протест» в Нью-Йорке / Others
28 декабря 2023 г.
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