Тысячи людей с макетами младенцев провели пропалестинский «Тихий протест» в Нью-Йорке

В Нью-Йорке тысячи людей с макетами младенцев на руках провели безмолвную акцию «Тихий протест» в поддержку палестинцев и с осуждением убийств Израилем мирных жителей Газы. Минздрав Палестины заявлял, что от атак Израиля в секторе Газа погибли больше 8 тысяч детей. #США #НьюЙорк #тихийпротест #Газа #палестинцы #дети