Государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции, согласно которой должным лицам запрещается занимать руководящие посты в исполнительной власти, если они дали клятву поддерживать Основной закон страны, а затем приняли участие в мятеже или восстании.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.

В аргументации своего решения она также написала, что Трамп «в течение нескольких месяцев, увенчавшихся событиями 6 января 2021 года, при помощи ложного нарратива о махинациях на выборах возбуждал своих сторонников и направлял их на Капитолий».

Пресс-секретарь штаба бывшего американского лидера Стивен Чонг, в свою очередь, назвал Беллоуз «сверхпредвзятой демократкой, поддерживающей Байдена», и заявил, что она вмешивается избирательный процесс. Он пообещал подать жалобу на это решение в суд штата Мэн.

Ранее, 20 декабря, Верховный суд штата Колорадо со ссылкой на 14-ю статью Конституции постановил исключить Трампа из списка кандидатов на пост президента США. Это первый случай в истории выборов США, когда претендент на высший руководящий пост страны отстраняется от кампании в соответствии с этой статьей. Решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года, чтобы дать возможность суду рассмотреть апелляцию, поданную Трампом.